Colaboradora de Biden é nomeada diretora do Unicef

O secretário-geral da ONU, António Guterres, indicou a americana Catherine M. Russell, próxima do presidente Joe Biden, como diretora do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), informou nesta sexta-feira (10) o porta-voz da organização.



Russell, de 60 anos, era até agora assistente do presidente dos Estados Unidos e diretora do gabinete da equipe presidencial na Casa Branca, segundo Stephane Dujarric, porta-voz da ONU.



Biden elogiou as "qualidades de liderança, experiência, sabedoria e empatia" de Russell em um comunicado.



De 2013 a 2017, Russell foi responsável no Departamento de Estado pelo dossiê de mulheres, após trabalhar na Casa Branca com Barack Obama e também no Departamento de Justiça.



Russell substituirá sua compatriota Henrietta Fore, de 73 anos, que renunciou em julho, mas concordou em permanecer no cargo até a nomeação de uma nova pessoa.



Esta agência da ONU é chefiada por um conselho administrativo composto por 36 membros que representam cinco grupos regionais de Estados-membros das Nações Unidas (África, América Latina e Caribe, Ásia-Pacífico, Europa Oriental, Europa Ocidental e outros Estados).



O Unicef trabalha na defesa da infância em 190 países e territórios, tanto em emergências quanto em países pacíficos. Seu orçamento provisório para o período 2018-2021 é de 22,8 milhões de dólares.



No dia anterior, a organização anunciou que a pandemia de coronavírus levou pelo menos mais 100 milhões de crianças à pobreza, um aumento de 10% em relação a 2019, a "maior ameaça em seus 75 anos de história".