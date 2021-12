Covid leva 100 milhões de menores de idade à pobreza, afirma Unicef

Crianças observam soldados em protesto contra pobreza e desemprego na Austrália (foto: Gary Ramage / AFP)

A pandemia de coronavírus levou pelo menos 100 milhões de crianças à pobreza, 10% a mais desde 2019, de acordo com um relatório do Unicef divulgado nesta quinta-feira (9), que afirma que esta é "a maior ameaça em seus 75 anos de história".No período aumentou o número de menores de idade com fome, fora da escola, abusados, vivendo na pobreza e forçados a casamentos forçados, destaca a organização no relatório "Prevenir uma década perdida: Ação urgente para reverter o impacto devastador da covid-19 em menores e jovens".Além disso, também diminuiu o número de menores com acesso ao atendimento de saúde, às vacinas e aos serviços essenciais."A pandemia de covid-19 representa a maior ameaça para a infância em nossos 75 anos de história", advertiu a diretora do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Henrietta Fore."Em um ano em que deveríamos olhar para frente, nós estamos retrocedendo", lamentou.O relatório afirma que 60 milhões de menores a mais do que antes da pandemia vivem em casas com poucos recursos. Além disso, em 2020 mais de 23 milhões não receberam vacinas essenciais, quatro milhões a mais que em 2019 e o número mais elevado em 11 anos.Antes da pandemia, um bilhão de crianças em todo o mundo sofriam necessidades extremas e não tinham acesso a educação, saúde, moradia, saneamento básico ou água.O número aumenta e amplia cada vez mais a distância entre menores de idade ricos e pobres.Mais de 1,6 bilhão de estudantes ficaram sem aulas, 13% dos adolescentes no mundo sofrem problemas de saúde mental e mais de 10 milhões de casamentos com menores podem acontecer até o fim da década como consequência da pandemia de covid-19.O número de crianças obrigadas a trabalhar chega a 160 milhões no mundo, 8,4 milhões a mais que nos últimos quatro anos, e outras nove milhões podem entrar para a lista até o fim de 2022 devido à pobreza provocada pelo coronavírus.Ao menos nove milhões de crianças podem ser adicionadas até o final do próximo ano ao grupo de 50 milhões de que já sofrem a forma de desnutrição mais grave, também por causa da covid-19.Além disso, 426 milhões de crianças, o que representa uma a cada cinco, vivem em zonas de conflito. As mulheres e as meninas são vítimas de violência sexual.E o impacto da mudança climática também afeta os menores de idade.Na melhor das hipóteses, para alcançar os níveis de pobreza infantil pré-pandemia levará "sete ou oito anos", disse Fore."Nunca a atenção à infância foi tão crucial como hoje".