Para cientista, é possível desenvolver muito rápido vacina contra a ômicron

Andrew Pollard, diretor do Oxford Vaccine Group (foto: AFP / POOL / HENRY NICHOLLS )

O cientista britânico que liderou as pesquisas sobre a vacina contra o coronavírus afirmou neste sábado (27) que é possível criar uma nova contra a variante omicron "muito rápido".O professor Andrew Pollard, diretor do Oxford Vaccine Group, considerou que é "altamente improvável" que esta nova variante se propague com força entre a população já vacinada, "como já vimos no passado" com a variante delta.Mas se for o caso, "seria possível agir muito rápido", explicou à BBC, porque "os processos de desenvolvimento de uma nova vacina estão cada vez mais robustos".Embora também pense que as vacinas atuais devem servir contra a nova cepa, considerada "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), afirma que isso só poderá ser confirmado nas próximas semanas.Até o momento, nenhum caso com a variante omicron foi detectado no Reino Unido, um dos países da Europa mais afetados pela pandemia, com mais de 144.500 mortes.Os fabricantes de outras vacinas, como Moderna e Novavax também se mostraram confiantes em sua capacidade para combater a nova cepa.