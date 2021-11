Para se controlar no ringue, Mike Tyson fazia sexo com fãs antes das lutas

Mike Tyson fazia sexo com fãs antes das lutas para aliviar o estresse (foto: Daily Post/Reprodução ) Aposentado desde 2005, o famoso boxeador norte-americano, Mike Tyson, segue sob os holofotes do mundo esportivo. Desta vez, uma revelação de um amigo e ex-motorista do lutador, Rudy Gonzalez, trouxe a público um hábito, até então, desconhecido pelos fãs do atleta.









Em entrevista ao jornal The Sun, Gonzalez afirmou que o lutador descontava no rival tudo de negativo que sentia ou passava no momento.





“Eu tinha as meninas escondidas em banheiros e vestiários”, revelou. "Às vezes, ele ficava com elas por um minuto, transava, estalava o pescoço e dizia: ‘Ok, esse cara vai viver esta noite’.





Supostamente, o sexo o acalmava. “Seu maior medo era matar alguém naquele ringue. Ele sabia que poderia fazer isso", apontou.





Ansiedade e descontroles





Além de amigo e motorista, Gonzalez era um dos guarda-costas armados do boxeador. De acordo com ele, Tyson sofria de ansiedade e, por muitas vezes, foi visto pela equipe chorando no vestiário.





"Ele tinha um problema de ansiedade que o deixava desesperado por não se sentir bom o suficiente ou por não querer estragar tudo", afirmou.





O caso, no entanto, não é desconhecido pelo público. Recentemente, Tyson expôs em entrevista ao New York Post seu quadro de ansiedade e depressão.





O atleta aposentado, inclusive, revelou que fuma veneno de sapo para aliviar os sintomas. Segundo ele, a gosma produzida pelo animal ajuda a controlar sua saúde mental.





"Fiz isso como um desafio. Eu estava usando drogas pesadas como cocaína, então por que não? É outra dimensão. Antes de usar o ‘sapo’, eu estava arrasado. O oponente mais duro que já enfrentei foi eu mesmo", disse Tyson durante a entrevista.





Vivendo com a ansiedade, ele chegou a engordar 45 quilos, o que o afetou bastante. "Eu tinha baixa autoestima. Pessoas com grandes egos muitas vezes têm baixa autoestima. Usamos nosso ego para disfarçar isso. O ‘sapo’ tira o ego", completou.





Apesar de pouco usual e ‘alternativo’, a escolha de Tyson aparentemente tem tido sucesso. “Isso me deixou mais criativo e me ajuda a me concentrar. Estou mais presente como empresário", finalizou. O boxeador, hoje com 55 anos, retomou os treinos e luta periodicamente.

