Boxeador luta contra urso que matou seu amigo e sobrevive ; veja mais

Jovem lutador luta contra urso que matou seu amigo na Sibéria (foto: Arquivo Pessoal/Reprodução ) Um jovem de 23 anos estava pescando com seu amigo quando a dupla foi atacada por um urso. Eles estavam próximos ao rio Irtysh, na SibériaIlya. Natural da Rússia, Ilya Medvedev é boxeador e conseguiu sobreviver ao combate. No entanto, Vyacheslav Dudnik, de 48 anos, não resistiu ao ataque do animal.

De acordo com a mídia local, o urso chegou de repente e, inicialmente, Ilya usou uma faca para se defender do animal. O caso viralizou nas redes e o jovem boxeador foi elogiado pelos internautas, que o elogiavam por sua coragem e lamentavam a morte do amigo.





A luta foi flagrada por um pescador que estava na região, identificado como Denis Chebotar, de 41 anos. O homem relatou que ouviu os gritos da dupla e se aproximou. Quando chegou próximo ao local, viu o corpo de Vyacheslav e acompanhou, assustado, a luta entre Ilya e o animal.





Segundo Denis, Ilya estava armado e atirou quatro vezes no urso. O animal, mesmo ferido, persistiu no ataque, derrubando a arma de fogo do boxeador. Neste momento, o jovem pegou uma faca e golpeou o predador até matá-lo.





Com o fim do combate, o pescador prestou os primeiros socorros e o levou até seu barco De Lá, seguiram para o hospital, onde, por conta dos ferimentos, está em tratamento intensivo e estado grave.