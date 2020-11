Volta de Mike Tyson ao ringue, aos 54 anos, termina com empate simbólico

Mike Tyson e Roy Jones Jr., considerados campeões da luta (foto: Joe Scarnici/Getty Images) Mike Tyson, voltou ao ringue aos 54 anos, nesse sábado (28/11), no Staples Center, em Los Angeles. Foram 15 anos desde sua última luta e ele conseguiu um empate simbólico contra Roy Jones Jr., outro veterano. Em uma noite histórica do lutador de boxe,, voltou ao ringue aos 54 anos, nesse sábado (28/11), no Staples Center, em Los Angeles. Foram 15 anos desde sua última luta e ele conseguiu um empate simbólico contra, outro veterano.









Como de costume, ao final da batalha os lutadores dão declarações sobre a luta. Tyson estava emocionado de estar no ringue. “Eu estou feliz com isso [empate]. Eu acho que consegui entreter as pessoas, as pessoas estão felizes comigo. Às vezes esses dois minutos [por round] parecem três”, brincou Mike Tyson, que foi considerado o ‘monstro’ do boxe durante três décadas. “Com certeza, vou fazer isso de novo. Estou tão feliz de ter ido até o oitavo round. Nocaute não significaria nada. Para mim é mais significativo conseguir lutar oito rounds, saber que poderia lutar dez”, completou.

Vale lembrar que o treinador dele é o brasileiro, Rafael Cordeiro, que é líder da equipe Kings MMA.





Tyson é considerado um dos maiores nomes do esporte de todos os tempos. Aos 20 anos, o boxeador se tornou o mais jovem campeão mundial dos pesos pesados. Foram 58 lutas, 50 vitórias e 44 delas por nocaute.





A luta foi um dos assuntos mais comentados no Twitter e muitos internautas também ficaram emocionados de verem uma luta de Mike Tyson. Confira as reações:





Todo mundo enaltecendo o Mike Tyson, e ninguem elogiando o treinador Rafael Cordeiroque é Brasileiro.



Como sempre nós brasileiros cagamos pra nós brasileiros. pic.twitter.com/OijzNJ9368 %u2014 %uD83D%uDEA9%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7Hacker Intercept %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83D%uDEA9 (@HackerIntercept) November 29, 2020

Que dia emocionante foi esse hoje vendo MIKE TYSON, nos ringues! Me vi nos anos 90 quando virava a madrugada com o meu amado pai em Luanda Angola, vendo essa lenda lutando, que perfomance de MIKE TYSON, aos 54 anos!!!%uD83D%uDE2E%uD83D%uDCAA%uD83C%uDFFE%uD83D%uDC4B%uD83C%uDFFF%uD83D%uDC4B%uD83C%uDFFF%uD83D%uDC4B%uD83C%uDFFF%uD83D%uDC4B%uD83C%uDFFF pic.twitter.com/wHTmobzFl1 %u2014 Zekisola A G Bala (@zebala23) November 29, 2020

Desculpa, mas, pra mim não teve empate

Mike Tyson ganhou essa, o maluco é um monstro no ringue, pqp pic.twitter.com/XldNMLA0BC %u2014 %u2019%u2019 %uD835%uDE13%uD835%uDE26%uD835%uDE22%uD835%uDE2F. (@KaiKaiLean) November 29, 2020

Vi uma luta ao vivo do Tyson, já posso riscar algo da minha lista lsksksksk.. Pqp, aos 54 anos e ainda bate pra caralho, parte pra cima gingando e dando sequências como uma máquina.. Um verdadeiro gigante !

Que satisfação aspira ! pic.twitter.com/HZj7NPaifa %u2014 Náufrago (@B0ddahh) November 29, 2020

*Estagiária sob supervisão do subeditor Carlos Altman