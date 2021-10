Acidente de ônibus no Nepal mata 28 pessoas e fere mais de 10

Feridos no acidente com um ônibus são socorridos por policiais (foto: KRISHNA ADHIKARI / AFP)

Ao menos 28 pessoas morreram e mais de uma dezena ficaram feridas nesta terça-feira (12) depois que um ônibus lotado de passageiros saiu da pista em uma região montanhosa do noroeste do Nepal, segundo as autoridades.O acidente, ocorrido na remota região de Mugu, ocorreu quando um dos pneus dianteiros do ônibus furou, explicou à AFP o funcionário do distrito, Rom Bahadur Mahat.O ônibus fazia o trajeto entre o distrito meridional de Banke e a região de Mugu e acredita-se que transportasse ao menos 45 pessoas, muitas das quais viajavam para celebrar o festival hindu do Dashain."Morreram no acidente 28 pessoas, estamos tentando identificar os corpos. Os feridos estão sendo atendidos nos hospitais", acrescentou Mahat.Acidentes rodoviários mortais são relativamente frequentes no Nepal devido ao mau estado das rodovias, à manutenção ruim dos veículos e à direção perigosa.Mais de 2.500 pessoas morreram em quase 13.000 acidentes de trânsito no Nepal em 2019, segundo dados do governo.