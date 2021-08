Pandas gêmeos nascem em um zoológico na França

(foto: Guillaume Souvant/AFP)

, afêmea emprestada da China ao zoológico, no centro da França, deu à luz doissaudáveis na madrugada desta segunda-feira (2), revelou um jornalista da AFP.Os dois pequenos nasceram logo após 1h de segunda-feira (horário local, 20h de Brasília, no dia 1).Os bebês são parte da família de pandas do zoológico, que já inclui o pai Yuan Zi e seu irmão Yuan Meng, nascido em 4 de agosto de 2017."Os doissão rosas. Ambos estão em perfeita saúde. Eles parecem bem grandes. Eles são lindos", disse o presidente do ZooParc de Beauval, Rodolphe Delord.Uma cuidadora chinesa do Centro de Pesquisa Panda Gigante de Chengdu assistiu ao parto e conseguiu resgatar um dos bebês para colocá-lo em uma incubadora. O primeiro pesava 149 gramas.O segundo também será examinado assim que um dos dois cuidadores chineses conseguir pegá-lo.No final de março, os dois pandas gigantes, Huan Huan e Yuan Zi, uma das principais atrações do zoológico, copularam. Por precaução, também foi feita uma inseminação artificial, já que a panda fêmea só é fértil entre 24 e 48 horas por ano.Graças a esta técnica, Huan Huan teve seu primeiro filho. Agora com quatro anos, o primeiro panda nascido na França pesa mais de 100 quilos. Seu gêmeo não sobreviveu.Os recém-nascidos receberão nomes em 100 dias, uma tarefa que ficou a cargo da primeira-dama chinesa, segundo o zoológico.