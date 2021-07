Zoológico dos EUA imuniza animais contra a COVID-19; veja o vídeo

Furão está entre os primeiros animais vacinados contra COVID-19 no zoológico de Oakland (foto: Instagram/Reprodução)

de Oakland, na, começou a vacinar seus animais nesta semana com doses experimentais decontra a. Os imunizantes foram desenvolvidos e doados pela empresa farmacêutica veterinária Zoetis, sediada em Nova Jersey.De acordo com o jornal, a companhia está doando 11 mil doses da vacinas para cerca de 70 zoológicos,, universidades e outros locais de conservação animal localizados em 27 estados do país.“A vacina é exclusiva para, passa por um processo de aprovação diferente do que o realizado para pessoas, e não pode ser utilizada para proteger humanos”, diz a reportagem.

Segundo divulgado nas redes sociais do zoológico, os primeiros animais vacinados forampardos, leões da montanha, tigres e furões e há previsão de serem vacinados cerca de 100 animais.Ainda conforme o, o Departamento de Agricultura do Estados Unidos não liberou a testagem de vacinas contra o vírus em gatos e, mas ainda não há evidências científicas que comprovem que os animais domésticos transmitem o novopara os humanos.Em vídeo divulgado nas redes sociais do zoológico de Oakland, o urso preto americano, chamado Kern, é recompensado com chantily, após ser vacinado contra a COVID-19.Segundo o jornal, o vice-presidente de serviços veterinários do zoológico, Alex Herman, informou que a campanha de vacinação foi uma medida proativa, uma vez que nenhum animal da instituição foi infectado com coronavírus porque foram tomadas precauções extraordinárias de distanciamento e utilização deContudo, outros zoológicos ao longo do país registraram casos positivos de COVID-19 em seus animais.“Em janeiro, oito gorilas do zoológico detestaram positivo para o novo coronavírus, infectado por um tratador assintomático usando equipamento de proteção”, lembra oO vice-presidente sênior de produtos biológicos globais da Zoetis, Mahesh Kumar, festejou a imunização dos animais do zoológico: “Embora felizmente uma vacina COVID-19 não seja necessária em animais de estimação ou gado neste momento, estamos orgulhosos de que nosso trabalho pode ajudar animais de zoológico em risco de COVID-19”.*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina