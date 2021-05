Dois tigres são abatidos em zoológico da China depois de matarem o cuidador

(foto: NICOLAS ASFOURI)

Um cuidador de zoológico morreu,por dois tigres que tinha acabado de. Os animais foram, apósde suas jaulas em um parque no centro da China.De acordo com um comunicado do Escritório Florestal de Xichuan, na província central de Henan, "um guardião foi ferido na manhã desta terça-feira por mordidas que recebeu após alimentar dois tigres que escaparam de suas jaulas. Ofoi levado àspara o hospital, onde morreu".gerou umapara capturar os tigres, que terminaram sendo abatidosdo parque Vale dos Pavões de Danjiang.Os felinos forampara o zoológico por um circo da cidade de Suzhou, no leste do país, completou o departamento florestal, que abriu umapara determinar as circunstâncias do acidente.O caso provocou críticas entre os internautas, quede parques com animais trancados."Exceto por razões científicas, os animais não devem serem cativeiro em zoológicos", escreveu um internauta no site do Baidu.de animais selvagenssãona China. No início deste mês, trêsforam encontrados vagando pela cidade de Hangzhou, a sudoeste de Xangai.Os zoológicos chineses são, frequentemente, alvo de críticas pelas condições em que os animais vivem, assim como pelos incidentes fatais atribuídos à ausência de regras de segurança rígidas.Em 2016, uma mulher morreu em umde Pequim, onde ospodem observar os animais de um veículo que percorre o local.O acidente ocorreu quando a filha dasaiu do veículo e foi atacada por um tigre, sofrendo ferimentos graves. A mãe, que saiu para proteger a filha, foi atacada por um segundo felino e