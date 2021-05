Bashar al-Assad e a certeza do 4º mandato na eleição síria

Os sírios comparecem às urnas, nesta quarta-feira (26), para uma eleição presidencial em que Bashar al-Assad tem assegurado seu quarto mandato, em um país devastado pela guerra, com uma crise econômica grave e sem oposição.



Os locais de votação abriram as portas às 7h (1h de Brasília) nos territórios controlados pelo regime, que representam quase dois terços do país. O pleito deve prosseguir até as 19h (13h de Brasília), e os resultados não devem ser divulgados antes de 48 horas.



A imprensa estatal destacou as filas eleitores em vários pontos do país.



Correspondentes da AFP observaram muitos agentes de segurança nos acessos à capital, Damasco, e nas principais rodovias.



Na Universidade de Damasco, os estudantes que compareceram para votar gritavam a frase tradicional de apoio a Assad: "Por nossa alma, por nosso sangue, nos sacrificamos por ti, Bashar".



Esta é a segunda eleição presidencial desde o início da guerra em 2011, um conflito que tem a participação de vários grupos beligerantes e de potências estrangeiras. Iniciado com a repressão dos protestos pró-democracia no âmbito da Primavera Árabe, deixou mais de 388.000 mortos e levou milhões de sírios ao exílio.



- Críticas do Ocidente 'não têm valor' -



Outros dois candidatos, considerados fantoches, estão oficialmente na disputa: o ex-ministro e parlamentar Abdallah Sallum Abdallah e um membro da oposição tolerado pelo governo, Mahmud Marei.



Há várias semanas, as fotos do presidente de 55 anos dominam as ruas, sobretudo em Damasco.



Várias potências internacionais voltaram a criticar as eleições na terça-feira (25), afirmando que "não serão livres, nem justas".



"Pedimos à comunidade internacional que rejeite de maneira inequívoca a tentativa do regime de Assad de recuperar a legitimidade sem cessar suas graves violações dos direitos humanos", destacaram os chefes da diplomacia de Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França e Itália em um comunicado conjunto.



Ao votar nesta quarta-feira, Assad reagiu, afirmando que as críticas ocidentais à eleição presidencial em seu país "não têm nenhum valor".



"Acredito que a mobilização que vimos nas últimas semanas apresenta uma resposta suficiente e clara que afirma: 'As opiniões de vocês não têm nenhum valor, o valor de vocês equivale a 10 zeros'", declarou Assad.



A lei eleitoral exige que os candidatos tenham morado na Síria por dez anos consecutivos antes da eleição, o que exclui as figuras da oposição no exílio. A principal coalizão de dissidentes denunciou que a votação é uma "farsa".



- Reconstrução? -



Para seu novo mandato de sete anos, em um país com a economia devastada e as infraestruturas em ruínas, Assad se apresenta como o homem da reconstrução, depois de vencer batalhas militares com o apoio dos aliados Irã e Rússia.



Bashar al-Assad chegou ao poder em 2000, como sucessor do pai, Hafez, que faleceu após governar o país por 30 anos.



O presidente não organizou comícios eleitorais, nem deu entrevistas. Com a eleição, o chefe de Estado decretou uma anistia para milhares de presos.



Mais de 12.000 locais de votação foram instalados em áreas controladas pelo governo, segundo o Ministério do Interior. De acordo com os registros, o país tem oficialmente pouco menos de 18 milhões de eleitores.



Com a fragmentação do país pela guerra e o exílio de milhões de pessoas, o número de eleitores será menor.



Em uma Síria polarizada pela guerra, as regiões autônomas curdas do nordeste ignoram a votação, assim como o último reduto extremista e rebelde de Idlib (noroeste), onde vivem três milhões de pessoas.



A eleição na Síria, onde os combates perderam intensidade, acontece em pleno marasmo econômico, com uma desvalorização histórica da moeda, inflação galopante e mais de 80% da população na pobreza, segundo a ONU.



Um relatório recente da ONG World Vision calcula o custo econômico da guerra em mais de US$ 1,2 trilhão.



Na eleição de 2014, Assad recebeu mais de 88% dos votos, segundo o resultado oficial. A taxa de participação superou 73%.



Esta eleição foi a primeira com vários candidatos. Nos pleitos anteriores, Bashar al-Assad e seu pai, Hafez al-Assad, foram designados por referendo, quando o "sim" chegou a obter mais de 97% dos votos.