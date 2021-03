Grandes símios do zoológico de San Diego recebem primeiras vacinas anticovid

Nove grandes símios do zoológico de San Diego se tornaram os primeiros primatas não humanos a receber vacinas contra a covid-19, informaram encarregados do zoo nesta sexta-feira (5).



Quatro orangotangos e cinco bonobos receberam duas doses cada de uma vacina experimental criada especialmente para animais por uma farmacêutica veterinária.



As inoculações foram feitas depois que oito gorilas do mesmo zoológico, mundialmente famoso, contraíram o coronavírus de funcionários humanos em janeiro.



"Depois que um grupo de oito gorilas-do-ocidente ficaram doentes em janeiro, a equipe do Zoo de San Diego recebeu vacinas experimentais contra a covid-19 para dar aos grandes símios sob seus cuidados", tuitou a companhia farmacêutica Zoetis.



A Aliança pela Vida Selvagem do Zoo de San Diego chamou a iniciativa nesta sexta-feira de uma "vitória da ciência".



Nadine Lamberski, encarregada de conservação e saúde de animais selvagens da organização sem fins lucrativos San Diego Zoo Global, que administra o zoológico, disse à National Geographic que o uso da vacina experimental nos animais do zoológico neste estágio "não é a norma".



"Na minha carreira, eu nunca tive acesso a uma vacina experimental nesta etapa tão precoce do processo e nunca tive um desejo tão avassalador de usá-la", afirmou.



Um dos orangotangos vacinados, uma fêmea chamada Karen, já tinha feito história na medicina em 1994 como a primeira de sua espécie no mundo a ser submetida a uma cirurgia de coração aberto.



Os gorilas não foram vacinados, pois se supõe que tenham desenvolvido anticorpos após terem sido infectados no começo do ano.



Este foi o primeiro caso conhecido de transmissão natural do vírus para grandes símios e suspeita-se que tenha ocorrido por causa do contato com um funcionário assintomático do zoológico, apesar do uso de equipamento de proteção individual.



Winston, um gorila mais velho, se recuperou de um caso sério de covid-19 após ter sido tratado como uma inovadora terapia de anticorpos sintéticos.



Assim como as vacinas, o tratamento de Winston veio de uma provisão não permitida aos humanos.



Os veterinários costumam vacinar animais selvagens contra uma série de doenças, tanto os que estão em cativeiro quanto os que vivem em seu ambiente natural.



A vacina aplicada nos símios foi testada anteriormente em cães e gatos.



