Mais de 2,5 mil indianos teriam tomado água salgada em vez de vacina

(foto: JACK GUEZ / AFP)

O governo da Índia investiga se milhares de pessoas teriam sido vítimas de uma campanha de vacinação fraudulenta em Mumbai, na costa oeste do país. Segundo as autoridades indianas, pelo menos 2.500 pessoas receberam água salgada em vez de imunizantes. O governo dainvestiga se milhares de pessoas teriam sido vítimas de uma campanha defraudulenta em Mumbai, na costa oeste do país. Segundo as autoridades indianas, pelo menos 2.500 pessoas receberamem vez de imunizantes.





Até o momento, 14 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no esquema, entre elas médicos e profissionais de saúde. Elas são acusadas de trapaça, tentativas de homicídio e conspiração.

Segundo as autoridades, 12 campanhas de vacinação falsas foram realizadas nos últimos dois meses. Era cobrado, por dose, um valor de US $ 10 e US $ 17 (R$ 50 a R$ 86).





De acordo com o Ministério da Saúde, todas as pessoas envolvidas na fraude farão um teste de anticorpos e receberão duas doses da vacina Covishield.





O país, que tem sido muito atingido por uma terceira onda da pandemia, provocada pela variante Delta, tem registrado quase 50 mil casos por dia e 1000 mortes diárias. De acordo com o Our World in Data da Universidade de Oxford, até o momento 20% da população indiana recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a COVID-19.