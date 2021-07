Uberlândia: quem recusa vacina disponível só pode tentar voltar após um mês

Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, pessoas que tentam escolher determinada vacina e recusam aquela que é oferecida são considerados faltosos e poderão se vacinar novamente apenas depois de 30 dias. A Secretaria Municipal de Saúde, contudo, ressalta que não será possível escolher a vacina na segunda chamada.É necessário ainda solicitar o reagendamento, que pode ser feito no portal da Prefeitura. Além do prazo de 30 dias, a reconvocação ainda leva em consideração a disponibilidade de doses, sem prejuízo ao progresso da vacinação.A média de recusas por dia chega a 6%. “Não é momento de escolher entre essa ou a outra vacina. Todas que são disponibilizadas são aprovadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e protegem de casos graves e de morte pela doença. E isso tem sido comprovado em diversos estudos. Com os lotes enviados em maiores quantidades e nossa estrutura de vacinação, estamos conseguindo ampliar os grupos e as faixas etárias, mas nada disso adianta se as pessoas continuarem com este comportamento, principalmente de acharem que podem escolher a vacina”, disse a coordenadora do programa municipal de imunização, Cláubia Oliveira.O grupo dos que se recusam a tomar vacina se soma ao total de faltasos e eles já são mais de 20 mil pessoas na cidade. De acordo com o município, há pessoas que foram convocadas mais de uma vez, mas não compareceram.Atualmente são oferecidas em Uberlândia doses dos imunizantes AstraZeneca, que correponde a 46% do total aplicado, CoronaVac, que corresponde a 42% da vacinação, Pfizer, 9% das doses, e Janssen, sendo 2% da unidades.Entre os diversos grupos, 251,5 mil pessoas receberam primeira dose no município e 87,6 mil já tiveram a vacinação completa.A vacina usada é informada à pessoa no momento em que ela vai receber a dose, o que támbém é registrado no cartão de vacinação pessoal. O prazo máximo de retorno também é informado, com a confirmação da data, hora e local sendo feita por meio de SMS ou e-mail.