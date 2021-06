Trump usou governo para impedir piadas sobre ele em programas de humor

(foto: SAUL LOEB / AFP) indevido de seus poderes para coagir programas humorísticos como Saturday Night Live (SNL). O político acionou o Departamento de Justiça do país para impedir que programas de humor fizessem piadas sobre ele e sobre o governo. Quando ainda era presidente dos Estados Unidos, Donald Trump fez usode seus poderes para coagir programas humorísticos como Saturday Night Live (SNL). O político acionou o Departamento de Justiça do país para impedir que programas de humor fizessemsobre ele e sobre o governo.









Em nota, Trump afirmou que “a história sobre eu ter pedido ao Departamento de Justiça que fosse atrás dos prejudicados pelo Saturday Night Live, e outros perdedores do fim de noite, é total fake news. Foi fabricada, não houve fonte, e ainda assim a imprensa vai com o barco".





Em 2019 teve outro episódio em que Trump ficou extremamente irritado com o programa SNL. Ao assistir um episódio na NBC o ex-presidente usou as redes sociais para mostrar sua indignação. "É realmente incrível que programas como Saturday Night Live, que não são engraçados e nem têm nenhum talento, possam passar todo o seu tempo batendo na mesma pessoa, mais e mais, sem tanta menção ao 'outro lado'', escreveu Trump no Twitter.





Em novembro de 2015, quando ainda estava em campanha presidencial, o político apresentou um episódio do SNL. Na época, tanto o programa quanto seu criador, Lorne Michaels, foram alvos de crítica.