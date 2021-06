Papa Francisco recebe Homem-Aranha no Vaticano

O papa Francisco teve um encontro incomum, nesta quarta-feira (23), com o popular super-herói Homem-Aranha, ao final da audiência geral no Vaticano.



O jovem Mattia Villardita, de 28, apertou a mão do papa vestido com o traje de Homem-Aranha, azul e vermelho, ao final da audiência realizada no pátio de São Dâmaso.



Há quatro anos, ele anima crianças internadas em hospitais pediátricos com seu personagem.



O artista de rua, que também se disfarça de Super-Homem, presenteou o pontífice com uma máscara de Homem-Aranha.



"Os verdadeiros super-heróis são as crianças que sofrem, e suas famílias, que lutam com tanta esperança", disse Villardita ao veículo Vatican News.



Villardita dirige uma associação de voluntários que se fantasiam de super-heróis para crianças internadas e contou que, mesmo durante a pandemia da covid-19, conseguiram continuar trabalhando.



"Fiz mais de 1.400 videochamadas, já que não podia ir pessoalmente", afirmou.



Ex-paciente pediátrico, que passou por várias cirurgias devido a uma doença congênita, Villardita foi agraciado com o título de cavaleiro honorário por seu trabalho. A honra foi concedida em dezembro passado, pelo presidente italiano, Sergio Mattarella.