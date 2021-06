Coreia do Norte afirma que negociações com EUA não levariam a 'lugar nenhum'

O ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte descartou, nesta quarta-feira (23), qualquer negociação com os Estados Unidos, afirmando que o diálogo com Washington "não vai nos levar a lugar nenhum".



"Não estamos considerando sequer a possibilidade de qualquer contato com os EUA (...), o que não nos levaria a lugar nenhum, só nos faria perder um tempo precioso", afirmou Ri Son Gwon, citado pela agência de notícias estatal KCNA.



Desde que o presidente americano Joe Biden ganhou as eleições, os dois países adotaram uma atitude de espera em suas relações, o que marca um contraste com a montanha-russa diplomática sob o governo de Donald Trump, que conseguiu reuniões históricas com o líder Kim Jong Un, mas não alcançou acordos sobre o desmantelamento do arsenal nuclear da Coreia do Norte.



A Casa Branca prometeu uma "abordagem prática e calibrada" - que inclui esforços diplomáticos - em uma recente revisão de sua estratégia para persuadir a Coreia do Norte a abandonar seu programa nuclear e de mísseis.



As negociações entre Washington e Pyongyang estão estagnadas há tempo pelas sanções internacionais impostas à Coreia do Norte pelo seu armamento nuclear.



Kim Jong Un disse na semana passada que seu país devia se preparar tanto para o "diálogo quanto para o confronto" com os Estados Unidos.