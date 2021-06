Rússia preocupada com situação 'explosiva' de casos de covid

As autoridades russas expressaram, nesta quarta-feira (23), preocupação com uma situação "explosiva" devido ao rápido aumento de contaminações e mortes por coronavírus, atribuídas à variante Delta e à redução da taxa de vacinação.



Os casos de covid-19 estão "em alta em todas as regiões da Rússia" e há uma "disseminação explosiva da doença", alertou a vice-primeira-ministra responsável pela Saúde, Tatiana Golikova, que pediu o reforço das medidas de restrição e aceleração das vacinações.



De acordo com Golikova, 20,7 milhões dos 146 milhões de russos receberam a primeira dose da vacina anticovid-19 e 16,7 milhões as duas doses.



"Na semana passada, a taxa de mortalidade relacionada ao coronavírus aumentou 21,3% em relação aos meses anteriores", disse Golikov.



"A situação se tornou explosiva (...) e continuará difícil", estimou Serguei Sobianin, prefeito de Moscou, principal foco da epidemia, onde mais de 50.000 novos casos foram detectados nas últimas duas semanas.



Quase 90% dos recém-infectados na capital russa contraíram a variante Delta, que apareceu na Índia e é considerada mais contagiosa, disse.