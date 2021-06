Manada em marcha na China faz pausa para que elefante atrasado a alcance

(foto: CCTV / AFP)

cuja longa jornada de mais de 500 km prende a atenção dadecidiu fazer uma pausa à espera de um atrasado que, ao que parece, quer seguir seu próprio caminho Os 15 elefantes, incluindo três elefantes, já percorreram mais de 500 km no sudoeste do país, depois de deixarem aonde vivem em Xishuangbanna, região fronteiriça com Laos e Mianmar, no início do ano.Os elefantes mantêm a China atenta, cuja televisão nacional, a CCTV, transmite ao vivo pela internet as ações da manada, as 24 horas do dia.Um macho jovem de cerca de dez anos se afastou da manada no início do mês e está cada vez mais longe, o que levou asa decidirem caminhar mais devagar e fazer uma pausa 90 km ao sul de Kunming, a capital da província de Yunnan, segundo a CCTV.Os elefantes tentaram chamar ocom fortes solavancos, disse o professor da Universidade de Yunnan, Chen Mingyong, ao site Caixin.Mas o elefante não acelerou o passo, nem se aproximou.Osjovens costumam deixar a manada para viverem sozinhos quando alcançam a maturidade sexual.dos elefantes é acompanhada constantemente por drones, e centenas de funcionários interferem para evacuar as populações em seu caminho.Veja ainda: Longas fila de caminhões tentam bloquear passagem de elefantes na China Vários milhares de pessoas já tiveram que abandonar suas casas por precaução.Os animais parecem ter boa saúde e ninguém foi ferido quando se aventuraram nas cidades, atravessaram estradas e visitaram fazendas e casas em busca de comida.O dano à agricultura causado por essa marcha se aproxima do milhão de euros (1,2 milhão de dólares).Os elefantes não voltarão para a reserva de onde partiram antes do inverno, estimaram especialistas citados pelo jornal Global Times.Enquanto isso, "o melhor seria encontrar um habitat mais adequado para eles, longe da população, e atraí-los para lá", disse o biólogo da Universidade de Pequim, Zhang Li.