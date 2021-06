Longas filas de caminhões tentam bloquear a passagem de elefantes na China

Longas filas de caminhões lotaram as estradas do sudoeste da China para tentar bloquear a passagem de 15 elefantes selvagens que causaram estragos nos arredores de uma cidade de oito milhões de habitantes.



Os animais se moveram 500 quilômetros ao norte de seu habitat natural, a Reserva Natural Nacional de Xishuangbanna, na província de Yunnan, causando danos a comunidades rurais próximas à capital da província, Kumming.



A televisão estatal CCTV mostrou no domingo uma longa fila de caminhões estacionados ao longo de uma pequena estrada rural, com exuberantes folhagens verdes em ambos os lados, em uma tentativa de manter o rebanho fora de áreas densamente povoadas.



"Estamos aqui para bloquear os elefantes", disse um motorista de caminhão à CCTV.



"Os policiais de trânsito disseram que precisam de alguns caminhões. Enquanto precisarem de mim, estarei aqui."



As autoridades também mobilizaram centenas de pessoas para acompanhar seus movimentos com drones e câmeras infravermelhas.



A televisão chinesa mostrou elefantes despreocupados perambulando pelos quintais e pomares dos moradores no fim de semana, deixando árvores quebradas e portas de garagem amassadas em seu rastro.



"O rebanho perambulou pela cidade o dia todo", disse um morador irritado à CCTV. "Saímos e vimos um elefante de cerca de três metros de altura. Isso nos assustou muito", confessou.



Desde meados de abril, os animais destruíram cerca de 56 hectares de lavouras, causando uma perda estimada de 6,8 milhões de yuans (US $ 1,07 milhão), de acordo com a rede estatal.



Não está claro por que eles deixaram seu habitat natural. Internautas especularam amplamente sobre as possíveis causas.



Um usuário da plataforma Weibo, semelhante ao Twitter, publicou uma captura de tela de vários artigos de imprensa sobre a destruição da floresta tropical em seu habitat.



A população de elefantes selvagens no sudoeste de Yunnan é de cerca de 300, comparados a 193 na década de 1980, informou a agência de notícias oficial Xinhua.



Relatos de animais entrando em cidades e danificando plantações aumentaram nos últimos anos, à medida que seus alimentos são gradualmente substituídos por variedades não comestíveis, disseram as autoridades locais.



