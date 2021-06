Elefante se separa da manada que percorre a China

Um dos 15 elefantes cuja jornada por campos e aldeias está cativando a China se separou de seus companheiros e agora viaja sozinho, segundo imagens da televisão estatal.



A manada, que inclui três filhotes, já percorreu mais de 500 km no sudoeste do país, após sair de sua reserva em Xishuangbanna, uma região fronteiriça com Laos e Mianmar.



Um dos elefantes, um macho, se encontra agora a 12 km do resto da manada depois de se separar no início desta semana, informou a emissora estatal CCTV, que está transmitindo seu avanço as 24 horas do dia em seu site.



O percurso dos elefantes é vigiado constantemente por drones e centenas de funcionários se encarregam de limpar o trajeto em sua passagem.



Os animais parecem estar em bom estado de saúde e ninguém ficou ferido, apesar de se aventurarem nas cidades, cruzarem estradas e visitarem celeiros e casas em busca de comida.



Os danos à agricultura causados pela sua viagem já são estimados em mais de um milhão de dólares.



Os zoólogos não sabem por que os elefantes abandonaram sua reserva no início do ano.



No entanto, nos últimos anos os elefantes se aproximaram das aldeias, já que as plantas que costumam comer são substituídas cada vez mais por espécies não comestíveis.



Os elefantes selvagens estão protegidos na China, onde há uma população estimada de 300 espécimes, contra menos de 200 na década de 1980.



Eles vivem exclusivamente na região turística e tropical de Xishuangbanna.