Na Índia, 18 elefantes teriam sido mortos por raio em reserva florestal

(foto: Fotos: Biju BORO / AFP)

Pelo menos 18foram encontrados mortos na selva do estado de Assam, no nordeste da Índia - anunciaramlocais nesta sexta-feira (14/5), abrindo uma investigação sobre as causas de sua morte,, por um raio.O ministro das Florestas de Assam, Parimal Suklabaidya, expressou seupesar pela morte destes animais.Segundo ele, os elefantes podem ter sido mortos por um raio que atingiu a reservade Kandali, no distrito de Nagaon, na noite de quarta-feira."É muito doloroso ver elefantes morrerem assim. Mas temos que esperar pelopost-mortem para saber a causa exata", disse ele à imprensa, no local do ocorrido, cerca de 150 quilômetros a sudeste de Guwahati, a capital do estado.O primeiro-ministro de Assam, Himanta Biswa Sarma, disse em umque está preocupado com a morte de "tantos elefantes".Funcionários florestais e o deputado local Jitu Goswami também disseram à AFP, um pouco antes, que os animais mortos foram, provavelmente, vítimas de umCerca de 30.000 elefantes vivem na Índia, o que corresponde a aproximadamente 60% da população de elefantesda Ásia.