Jeff Bezos volta a ser homem mais rico do mundo, horas após perder o posto

(foto: SAUL LOEB/AFP) homem mais rico do mundo, tempo real da revista Forbes. Após perder a posição por horas, Jeff Bezos é novamente omaisdo mundo, com uma fortuna estimada em mais de US$ 188 bilhões . Bernard Arnault, diretor-executivo do grupo que controla a Louis Vuitton, aparece em segundo lugar, com US$ 187 bilhões. Os dados são da lista emreal da revista Forbes.









A riqueza de Bernand Arnault também cresceu. A fortuna do francês teve um aumento recente de 0,93%, representando US$ 1,7 bilhão. Ele foi o primeiro europeu a alcançar o topo da lista da Forbes desde 2015.





Atualmente, Elon Musk aparece em terceiro lugar, com US$ 152,5 bilhões. Bil Gates, fundador da Microsoft, é o quarto homem mais rico do mundo.





Riqueza de Bezos





Desde 2017, Bezos viu sua riqueza aumentar e praticamente quase dobrar. No último trimestre do ano passado, a Amazon teve lucro de US$ 7,2 bilhões, um crescimento de US$ 3,3 bilhões quando comparado com o mesmo período de 2019.





Mesmo com o progresso, a Amazon anunciou que trocará o comando ainda neste ano. O homem de 57 anos é dono de outras corporações, como o jornal The Washignton Post e a Blue Origin, que está no ramo da astronáutica.





* Estagiário sob supervisão de Mariana Niederauer