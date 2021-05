O secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou nesta terça-feira que Washington deseja garantir que a ajuda internacional para reconstruir a Faixa de Gaza, que sofreu importantes danos materiais após 11 dias de confrontos com Israel, não beneficiará o governante movimento islamita Hamas.



"Trabalharemos de maneira estreita com nossos sócios, com todos, para garantir que o Hamas não se beneficie da ajuda à reconstrução", disse Blinken após uma reunião com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em Jerusalém.