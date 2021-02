Bezos deixará cargo de CEO na Amazon este ano

Jeff Bezos anunciou nesta terça-feira (2) que deixará o cargo de CEO da Amazon no final deste ano e que a gigante de tecnologia e comércio eletrônico relatou um aumento nos lucros e receitas no trimestre do feriado.



A empresa declarou que Andy Jassy, que dirige a Amazon Web Services, assumirá o cargo de CEO no terceiro trimestre.



O anúncio foi feito no momento em que a Amazon divulgou um trimestre de sucesso no feriado, com os lucros mais do que dobrando, chegando aos US$ 7,2 bilhões, e a receita saltando 44%, para US$ 125,6 bilhões.



Bezos, que se tornou a pessoa mais rica do mundo com base em sua participação na Amazon, disse que fará a transição para uma cadeira de executivo da empresa no terceiro trimestre para passar o cargo de CEO para Jassy.



"A Amazon é o que é por causa da invenção", ressaltou Bezos em um comunicado.



"Neste momento, vejo a Amazon no seu estado mais criativo que nunca, tornando-se um momento ideal para esta transição", acrescentou Bezos.



Jassy entrou na Amazon como gerente de marketing em 1997, e em 2003 fundou a AWS, a divisão web da empresa que tem sido uma das unidades mais lucrativas, mas menos conhecidas, da gigante da tecnologia.



