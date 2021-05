Acidente com teleférico na Itália deixa 14 pessoas mortas

(foto: AFP / Polizia di Stato / Handout )

(foto: AFP / Polizia di Stato / Handout )

de uma cabine deem Stresa, estação balnear do lago Maior en Piamonte (norte), provocou neste domingo (23/5) ade 14 pessoas, segundo um balanço apresentado comopelos serviços de resgate."O saldo definitivo do trágico acidente é de 13 mortos e dois feridos, transportados por helicóptero a Turin", informaram mais cedo os serviços de resgate.Os doisgraves eram duasde nove e cinco anos, e o primeiro não resistiu, aumentando para 14 o número deSegundo o jornal Il Corriere della Sera, há turistasentre as. A informação não foi confirmada por uma fonte oficial.O primeiro-ministro Mario Draghi expressou em umsua "profunda dor".O acidente ocorreu às 12h30 (7h30 no horário de Brasília) a 100 metros da última estação de altura do teleférico, segundo um comunicado do ministério de Infraestruturas. Pode ter acontecido pelo rompimento de um cabo, provocando a queda da cabine.O ministro das Infraestruturas, Enrico Giovanni, anunciou a criação de uma comissão de. "É um fato dramático que avaliamos com a maior atenção", disse.Na cidade, as emoções estavam à flor da pele. Luisa Tesserin, uma estudante de 27 anos de Gênova, passava o fim deno lago."Vim a Stresa com os amigos para subir o Mottarone porque a vista é extraordinária. Pegamos o teleférico uma hora antes da tragédia. Quando, não notamos nada estranho no fio, tudo estava normal", disse à AFPTV.O presidente da região piemontesa se declarou "". "É uma tragédia enorme, que nos deixa sem fôlego", reagiu Alberto Cirio.Imagens dasmostram bombeiros e policiais em torno dos restos daem uma área arborizada cujo declive íngreme dificulta o acesso.O popular teleférico turístico conecta em 20 minutos a cidade de Stresa com o monte Mottarone, que culmina a quase 1.500 metros e oferece uma vista espetacular dos Alpes e do lago Maior.O teleférico esteveentre 2014 e 2016 para trabalhos deO Lago Maior, entre Suíça e Itália, é um dos destinos mais apreciados pelositalianos e estrangeiros.O presidente de Liguria, regiãode Piemonte, lamentou uma "tragédia absurda" ocorrida em um momento em que a Itália aproveita o desconfinamento, após meses de restrições sanitárias. "Um domingo de reabertura que deveria ser portador de esperanças", disse Giovanni Toti.O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, expressou no Twitter, em uma mensagem em italiano, suas "mais sinceras condolências às famílias e aos amigos queentes queridos neste trágico acidente".Vários acidentes letais de teleféricos ouocorreram nos últimos 50 anos na Europa.