Cantor do grupo vencedor do Eurovision fará teste de detecção de drogas

O cantor Damiano David, estrela do grupo de rock italiano Maneskin, que venceu o Festival da Canção de Eurovision realizado em Roterdam, será submetido a um teste voluntário antidrogas depois de negar as acusações de que estava inalando cocaína durante a transmissão, disseram os organizadores neste domingo (23).



Damiano David fará o teste na Itália, informaram.



Um vídeo que viralizou na internet mostrava Damiano David inclinado sobre uma mesa no Salão Verde, a área reservada aos artistas durante o festival.



"Estamos cientes das especulações em torno do vídeo dos vencedores italianos do Festival da Canção de Eurovision", disse a União Europeia de Radiodifusão (UER) em um comunicado.



"O grupo negou energicamente as acusações de uso de drogas e o cantor em questão fará um teste voluntário de drogas ao chegar em seu país", acrescentou.



"Isso foi solicitado por eles à noite, mas não pôde ser organizado imediatamente pela UER", acrescentou o comunicado.



Durante a coletiva de imprensa deste domingo, o cantor de Maneskin negou que tivesse consumido drogas e esclareceu que estava olhando para baixo porque o guitarrista Thomas Raggi havia quebrado um vidro.



"Eu não consumo droga. Por favor, meninos. Não digam isso, nada de cocaína", disse em coletiva de imprensa, depois da final.



Mais tarde, a banda disse no Instagram que estava "pronta para fazer o teste, porque não temos nada a esconder".



"Estamos realmente chocados com o que algumas pessoas estão dizendo sobre Damiano consumindo drogas. Realmente somos contra as drogas e nunca consumimos cocaína", afirmaram.



A UER disse que a inspeção do local apoia o relato de David sobre o vidro quebradeo.



"O grupo, sua gerência e o chefe da delegação nos informaram que não havia drogas presentes no Salão Verde e explicaram que um vaso quebrou em sua mesa e o cantor estava limpando-o", afirmaram em um comunicado.



Maneskin triunfou com um total de 524 pontos, superando os representantes da França e Suíça, que ocuparam o segundo e terceiro lugar respectivamente.