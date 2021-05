Presidente iraquiano revela desvio de US$ 150 bilhões por corrupção

O presidente iraquiano, Barham Saleh, revelou no domingo (23) que 150 bilhões de dólares foram desviados e retirados do país desde a queda de Saddam Hussein em 2003, apresentando um projeto de lei para combater o flagelo da corrupção.



O presidente disse a repórteres que enviou um "texto crucial" ao parlamento que visa recuperar o dinheiro público desaparecido e processar os responsáveis.



Ele insistiu que os deputados aprovem a lei para "controlar essa prática onipresente" no Iraque, um dos países mais afetados pela corrupção no mundo, segundo a ONG Transparência Internacional.



Mas o especialista em segurança e estratégia Fadel Abou Ragheef estava cético, dizendo que "é uma das melhores leis propostas pelo executivo desde 2003. Mas será que será adotada? Duvido".



"Os partidos a que pertencem os deputados vão sabotá-lo", acrescentou à AFP.



Segundo uma fonte do setor bancário iraquiano, os políticos iraquianos conseguiram tirar 60 bilhões de dólares do país em 18 anos, principalmente para o Líbano.



O chefe de Estado iraquiano disse que dos enormes lucros gerados pelo petróleo desde 2003, "cerca de 150 bilhões de dólares deixaram o país".



De acordo com a lei, transações de mais de 500 mil dólares serão analisadas, bem como contas bancárias de mais de um milhão de dólares.