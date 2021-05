Vacina da Pfizer pode ficar no refrigerador por um mês, diz União Europeia

(foto: AFP / Michele Spatari)

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) aprovou nesta segunda-feira (17/5) que apode ser conservada no refrigerador por até um mês, uma medida que deve impulsionar sua aplicação na União Europeia (UE).O período de armazenamento sobdos frascos fechados da vacina são, desta forma, estendidos em relação aos cinco dias iniciais, acrescentou o regulador europeu."Esta mudança amplia o período de armazenamento aprovado do frasco descongelado a 2º-8ºC de cinco dias a um mês (31 dias)", explicou a agência europeia com sede em Amsterdã."Espera-se que o aumento dano armazenamento e na manipulação da vacina tenha um impacto significativo no planejamento e na logística" da vacinação, acrescentou.Em março, a EMA informou que os frascos podiam ser armazenados em congeladores normais antes de permitir sua conservação em frigoríficos por curtos períodos de tempo.O laboratório alemão BioNTech, que desenvolveu a vacina com o americano Pfizer, assegurou que a mudança se baseia em novos dados de estudos que confirmam a "qualidade" do produto durante "31 dias".