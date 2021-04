Bolsonaro durante discurso na Cúpula de Líderes sobre o Clima (foto: Reprodução)

O presidenteJairpintou um cenário cor de rosa do meio ambiente do Brasil ao discursar, nesta segunda-feira (22/04), durante encontro da Cúpula de Líderes sobre o Clima, que reúne por meio de videoconferência 40 lideranças mundiais.

“Estamos nado combate ao aquecimento”, afirmou o presidente. Em contrapartida, ele anunciou uma meta, conforme propôs, o governo de Joe Biden.

Bolsonaro disse que o país deve antecipar em 10 anos a “neutralidade climática”, prevista por ano para 2050. Essa meta tinha sido sinalizada pelo Governo de Michel Temer (2016/2018) para 2060.

O rápido discurso de Bolsonaro, a exemplo das demais lideranças, não fugiu ao tom da carta que enviou na semana passada a Biden.

Na carta enviada a Biden, Bolsonaro se comprometeu a erradicar o desmatamento ilegal no país até 2030, mas enfatizou a necessidade de recursos financeiros internacionais para atingir o objetivo.

Ambientalistas

Ambientalistas criticaram o teor da carta, associando a postura de Bolsonaro à do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, acusado pela Polícia Federal de chefiar uma organização criminosa especializada em desmatar a Amazônia para comercializar ilegalmente madeiras.



O titular da pasta sustenta que, para conter o desmatamento, o Brasil precisa de US$ 1 bilhão. Também diz que o país deveria receber US$ 133 bilhões em créditos de carbono pelas reduções nas emissões entre 2006 e 2017.



A Cúpula de Líderes sobre o Clima começou nesta quinta-feira (22/04), às 9h, horário de Brasília, com a apresentação de um vídeo sobre o planeta Terra e a necessidade de se enfrentar as mudanças climáticas.



Direto da Casa Branca, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, fez uma breve introdução ao evento e convidou o presidente americano, Joe Biden, para fazer o seu discurso.



Biden anunciou oficialmente a nova meta para o corte das emissões de gases responsáveis pelo aquecimento global: redução pela metade até 2030 e zerar as emissões até 2050. “É um imperioso moral e econômico. Não temos escolha, precisamos fazer isso”, declarou Biden.

O acordo ainda precisa da aprovação formal dos Parlamentos e dos governos nacionais dos 27 países do bloco.



A Cúpula de Líderes sobre o Clima é uma prévia da COP 26, que vai ocorrer em novembro em Glasgow, na Escócia.





Marca também o retorno dos EUA ao debate climático após a retirada do país do Acordo de Paris em 1° de julho de 2017, pelo ex-presidente Donald Trump.

Cada país é representado por delegações, lideradas pelo Ministro do Meio Ambiente e seus negociadores.

No caso do Brasil, os negociadores normalmente são diplomatas, membros técnicos dos Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.

--> --> --> -->