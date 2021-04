'Queremos cortar emissão de carbono pela metade até o fim da década', diz Biden

O presidente americano Joe Biden afirmou nesta quinta-feira, 22, na abertura da Cúpula do Clima, que os Estados Unidos querem cortar a emissão de carbono pela metade até o fim desta década, como o caminho para o país ter emissão zero de carbono até 2050. O evento terá a presença do presidente Jair Bolsonaro.



De acordo com Biden, cientistas destacam que esta é a década para reverter o aquecimento global e evitar mudanças climáticas irreversíveis no mundo. "Temos que tomar decisões para proteção do meio ambiente, todos juntos. Nesta cúpula, cada país deve dizer o que pode fazer para proteger o meio ambiente", declarou.



"Quando falamos em questões climáticas, eu penso em criação de milhões de empregos e oportunidade econômica. Quero construir uma infraestrutura para um futuro mais próspero e equânime", acrescentou Biden.



A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, afirmou na abertura da cúpula que para proteger o planeta "será necessário o amplo uso de energias renováveis" a fim de reduzir de forma expressiva o nível de emissão de carbono em termos internacionais nos próximos anos.



O Secretário de Estado americano, Antony Blinken, destacou no evento que o mundo tem uma grande oportunidade para criar desenvolvimento sustentável de forma global e gerar empregos melhores, com maior remuneração e foco na proteção do meio ambiente. "Os EUA querem trabalhar com cada país para combater mudanças climáticas", disse.