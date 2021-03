COVID-19: Paris deve ter novas restrições para evitar colapso de hospitais

(foto: AFP / Ludovic MARIN)

O governo francês está considerando impor novas restrições em Paris, incluindodomiciliar nos finais de semana, para reduzir o número de infecções por coronavírus em meio a hospitais quase saturados na capital."Chegou a hora de contemplar medidas" para a região de Paris, alertou o primeiro-ministro Jean Castex, na noite de segunda-feira (15/03), véspera de uma reunião de gabinetepelo presidente Emmanuel Macron no início desta terça-feira."Um bloqueio nos fins de semana é uma", acrescentou Castex.O ritmo de circulação do vírus, marcado pela disseminação da variante inglesa, considerada mais contagiosa, não para de crescer na região parisiense, a mais populosa do país, com 12 milhões de habitantes.A taxa de incidência de casosnos últimos sete dias na região continua aumentando e chegou a 418 novos casos a cada 100 mil habitantes, muito acima do chamado limite de "alerta máximo" de 250 imposto pelas autoridades sanitárias.Para evitar um colapso dos hospitais da capital, as autoridades começaram esta semana a transferir pacientes com covid-19 em estado grave para estabelecimentos de outras regiões menos afetadas.O confinamento domiciliar nos finais de semana responde a uma nova estratégia implementada pela Macron que busca evitar, a todo custo, um terceiro confinamento. A medida seria devastadora para a economia.Já está em vigor no departamento turístico dos Alpes Marítimos (sudeste), onde fica Nice, e no departamento de Pas-de-Calais (norte), ao largo da costa britânica.Em nível nacional, está em vigor há dois meses um toque de recolher noturno (entre 18h e 6h locais). Restaurantes, cafés, bares, museus e cinemas estãodesde o final de outubro.Soma-se a isso, o atraso na campanha de vacinação. A atividade foi interrompida na segunda-feira , depois que cerca de 15 países - entre eles França, Espanha e Alemanha - suspenderam o uso da vacina da AstraZeneca por problemas sanguíneos em pessoascom este fármaco.Em um ano, a COVID-19 matou 91.000na França.