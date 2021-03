A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou "no momento" a continuidade do uso da vacina anticovid-19 da AstraZeneca - que teve a aplicação suspensa em vários países devido a possíveis efeitos colaterais, enquanto os especialistas continuam avaliando os dados de segurança.



"No momento, a OMS considera que o balanço de riscos e benefícios se inclina a favor da vacina da AstraZeneca e recomenda que a vacinação continue", afirma um comunicado da agência de saúde da ONU.