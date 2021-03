Espanha investiga morte de paciente que foi vacinada com a AstraZeneca

(foto: AFP / JUSTIN TALLIS)

As autoridades de saúde espanholas anunciaram, nesta quarta-feira (17/03), que estão investigando três casos de pessoas que sofreramapós receberem a vacina da AstraZeneca, uma delas falecida.O anúncio foi feito pela Agência Espanhola de Medicamentos, dois dias depois de o governo decidir suspender por precaução, por ao menos duas semanas, adesta vacina contra a COVID-19.Os três casos ocorreram entre segunda e terça-feira. Segundo a imprensa local, um deles foi o de uma professora de 43 anos, sem patologias prévias e que morreu de uma hemorragia cerebral. Nem as autoridades sanitárias, nem a clínica onde ela se internou quiseramesses detalhes à AFP, alegando a norma da proteção de dados.A Espanha e outros países europeus como a Itália, Alemanha e França suspenderam a administração dessa vacina devido ao medo de que ela produza efeitos colaterais graves, como a formação de coágulos, que impedem a circulação correta do sangue e podem causare até mesmo infartos e hemorragias.No seu comunicado, a Agência Espanhola de Medicamentos mencionou a possibilidade de que os casos analisados correspondam a uma "formação de coágulos emque não são os mais comuns".Até o momento, o órgão não tem conclusões sobre a eventualentre a vacina e a trombose sofrida por essas três pessoas.Segundo o texto, "está coletando mais informação euma investigação exaustiva para saber se além de existir uma relação temporária com o uso da vacina, existe também uma possível relação de causa e efeito".Na Espanha, 975.661 pessoas receberam a vacina da AstraZeneca até a suspensão preventiva, segundo dados oficiais.As outras vacinas administradas são da e da Moderna, em um país duramente castigado pela pandemia e que soma até o momento mais de 3,2 milhões de casose mais de 72.500 mortos.Até agora, a Agência Europeia de Medicamentos disse estar "firmemente convencida" de que os benefícios da vacina da AstraZeneca contra o coronavírus são maiores do que seus potenciais riscos, embora continue analisando esta versão e na quinta-feira apresentará suas