Nova York retoma vacinação contra COVID-19 e aulas após forte nevasca

Cidade de Nova York já acumulou mais de 17 centímetros de neve (foto: Angela Weiss/AFP)

A cidade devai retomar a vacinação contra ae as aulas presenciais nas escolas nesta quarta-feira (3/2). Elas foram suspensas devido a uma gigantescaque continuava a atingir o Nordeste dos Estados Unidos nesta terça (2) e já deixou mais de 17 centímetros de neve na metrópole.



"Esperem impactos de grandes a extremos em toda a região da Pensilvânia ao Maine, incluindo nas áreas metropolitanas de Filadélfia, Nova York e Boston", disse o National Weather Service (NWS) em um comunicado.





Frio fez vítimas

No, a queda de neve foi de 43,7 cm às 7h locais, a 16ª maior da história de acordo com registros iniciados em 1869 – quando se esperava que fosse uma das 10 maiores e ultrapassasse 50 cm.Depois de parar pela manhã, a neve voltou a cair ao meio-dia desta terça-feira, e os meteorologistas estimam que Nova York ainda possa acumular cinco centímetros adicionais de neve.O estado dena cidade terminou nesta terça às 6h locais, e os trens metropolitanos voltaram a circular pela maior cidade americana, embora as escolas permaneçam fechadas até a quarta-feira.Ostambém poderão reabrir ao público na quarta, mas apenas para refeições em mesas montadas ao ar livre.Após dois dias de suspensão da vacinação contra o novo, o prefeito Bill de Blasio disse que as consultas serão remarcadas, e o atraso será recuperado "muito rapidamente".



A nevasca mais forte no Nordeste do país foi registrada em Montague, Nova Jersey, onde nevou 84 cm. Em alguns lugares nevou até 7,6 cm por hora.



Diferentemente das tempestades anteriores, o número de vítimas foi limitado. Um homem foi encontrado morto em um parque em Newark, Nova Jersey, e uma mulher com Alzheimer morreu de resfriado em Allentown, Pensilvânia, após deixar sua casa.



Em um subúrbio de Wilkes Barre, Pensilvânia, um casal de 50 anos que varria a neve da frente de sua casa foi morto por um vizinho após uma discussão. O assassino cometeu suicídio enquanto a polícia se preparava para prendê-lo.



"Estamos muito mais bem preparados para nevascas do que antes. Agora temos a nevasca do século duas vezes por ano, então temos mais equipamentos, mais funcionários, mais sofisticação", disse o governador de Nova York, Andrew Cuomo.



A tempestade está agora se dirigindo para o Norte da Nova Inglaterra, observou o NWS.



No Maine já começou a nevar e cerca de 38 cm de neve são esperados.