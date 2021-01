Após perder maioria parlamentar, Giuseppe Conte renunciará na Itália

Conte tentou negociar o apoio de outras legendas para manter sua coalizão, mas não teve sucesso (foto: Reprodução/Instagram @giuseppeconte_ufficiale)

O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, convocou para esta terça-feira, 26 uma reunião com o gabinete em queue custou a maioria parlamentar da coalizão governista. A decisão forçará o presidente Sergio Mattarella a tentar costurar uma nova aliança de governo ou marcar eleições antecipadas.depois que o ex-primeiro-ministro Matteo Renzi decidiu retirar o partido Italia Viva do governo por divergências quanto à alocação de recursos mobilizados pelo fundo de recuperação da União Europeia. Desde então, Conte tentou negociar o apoio de outras legendas, mas não teve sucesso.Na semana passada, Senado e Câmara aprovaram voto de confiança a líder. No entanto, com capital político reduzido, Conte enfrentou pertinente pressão por deixar o cargo e tentar formar um novo gabinete. O primeiro-ministro, agora, espera conseguir arregimentar novas parcerias para evitar um pleito.Em 2019, Conte, do Partido Movimento 5 Estrelas, tomou decisão semelhante, mas conseguiu permanecer no cargo ao formar uma coalizão com a sigla de Renzi.