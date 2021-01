Itália bloqueia TikTok para usuários com idade não confirmada

A Itália anunciou na sexta-feira (22) que está bloqueando temporariamente o acesso ao aplicativo TikTok para usuários com idade não confirmada, medida tomada com urgência após a morte de uma menina que participava do perigoso "jogo do lenço" na rede social.



A Autoridade para a proteção de dados pessoais indicou em comunicado que "bloqueia a rede social" chinesa imediatamente e até 15 de fevereiro, quando terá de responder aos pedidos do regulador italiano.



Isso significa que o TikTok está proibido de explorar "os dados de usuários cuja idade não foi estabelecida com certeza absoluta", disse a autoridade independente.



A decisão ocorre horas após o anúncio da morte em Palermo, Sicília (sul), de uma menina de 10 anos, asfixiada ao participar de um desafio conhecido como "jogo do lenço", em que a indumentária é usada para reter a respiração, filmando a si mesma com seu celular no TikTok.



A inscrição da menina na rede, muito popular entre os adolescentes, "não foi rejeitada pela empresa" apesar da sua idade, inferior ao mínimo de 13 anos estabelecido pela TikTok, destacou a Autoridade de Proteção de Dados.