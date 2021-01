Joe Biden homenageia militares falecidos no cemitério de Arlington

Joe Biden e Kamala Harris (foto: AFP/Reprodução)

O primeiro ato oficial do recém-empossado presidente dos, nesta quarta-feira (20), foi uma visita ao, onde - acompanhado de três de seus antecessores - prestou homenagem aosem combate diante daAcompanhara-no os ex-presidentes democratase o ex-presidente republicanoque haviam assistido à cerimônia de posse em frente ao Capitólio, onde Biden prestou juramento como o 46º presidente dos Estados Unidos.Biden foi saudado por 21 salvas de tiros de canhão ao chegar a este cemitério, situado nosO presidente e sua vice,a primeira mulher a chegar a este cargo, fizeram uma saudação militar durante a execução do solene hino "Taps".Após a visita ao cemitério de Arlington, Biden dirigiu-se à Casa Branca, onde tem previsto assinar uma série de decretos, que darão o tom do seu governo.