Posse nos EUA: nuvem de palavras compara discursos de Biden, Trump e Obama

Confira as nuvens de palavras abaixo para comparar os primeiros discursos de posse de Barack Obama, em 2009, de Donald Trump, em 2017, e do presidente Joe Biden. O recurso destaca visualmente as 100 palavras mais usadas no pronunciamento que marca oficialmente a transição de poder na Casa Branca.

Joe Biden, 2021





O discurso do democrata durou cerca de 20 minutos e ressaltou democracia em vários trechos e destacou expressão popularizada pelo ex-presidente Barack Obama. Em um momento de forte divisão interna e tensão, agravado pela invasão do Capitólio em 6 de janeiro, as palavras “nação”, “unidade”, “povo” e “americanos” foram recorrentes no pronunciamento oficial. Em momento em que a pandemia está em seu auge no país, a palavra COVID-19 não foi citada e “vírus” apareceu apenas quatro vezes na fala de Biden.

Donald Trump, 2017

A cerimônia de posse de Donald Trump, o 45º da história norte-americana, teve um discurso inicial com ênfase em união e referências internas marcantes, como "estados", "americanos" e "nação". Não ficaram de fora palavras ligadas a sua promessa de campanha durante a corrida eleitoral, principalmente as voltadas para a área econômica, como "empregos", "fábricas" e "riqueza". A política externa que defendeu na campanha aparece mais claramente nas expressões "protegidos" e "fronteiras".

Barack Obama, 2009

A nuvem de palavras do discurso de posse do primeiro negro eleito para a Presidência dos EUA revela que um slogan de campanha que se tornou mundialmente famoso (Yes we can) esteve presente na expressão "podemos". Outros termos para destacar união, como "vamos", "geração", "nação" e "comum", estiveram presentes. Na ocasião, Obama reforçou mensagens positivas, como "liberdade", "espírito" e "confiança".

O que são nuvens de palavras

As nuvens de tags ou nuvens de plavras são montadas a partir da repetição em um discurso: quanto mais vezes uma palavra se repete, maior esta palavra surge na representação gráfica. A imagem pode ser interpretada como uma tradução visual daquilo que o presidente decidiu reforçar.