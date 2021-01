Joe Biden toma posse como 46º presidente dos Estados Unidos

AM

O democrata Joe Biden, de 78 anos, tomou posse nesta quarta-feira (20/1) como 46º presidente dos Estados Unidos (foto: Patrick Semansky/AFP) democrata Joe Biden tomou posse nesta quarta-feira (20/01) como o 46º presidente dos Estados Unidos. Ele substitui o republicano Donald Trump. A vice-presidente Kamala Harris e primeira mulher no cargo também tomou posse nesta tarde. tomou posse nesta quarta-feira (20/01) como o. Ele substitui o republicano. A vice-presidentee primeira mulher no cargo também tomou posse nesta tarde.





"Vamos começar tudo de novo, ouvir o outro, ter respeito pelo outro. A política não pode ser um fogo que destrói tudo, motivo para uma guerra total".

Biden também criticou a manipulação dos fatos e destacou a eleição de sua vice, Kamala Harris, a primeira mulher a ocupar a função no país. "Não me digam que as coisas não podem mudar."

Presentes na cerimônia, os ex-presidentes Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton. Após prestar juramento, Joe Biden começou o seu discurso de posse destacando que "a democracia prevaleceu". Ele declarou que "há muito a ser curado" nos Estados Unidos e prometeu ser o presidente de todos os norte-americanos . Defendeu a união do país e apontou que o "ressentimento, o medo e a raiva exaustiva" tomaram conta dos EUA.Presentes na cerimônia, os ex-presidentes

Trump é o primeiro presidente em mais de 150 anos a faltar à posse do seu sucessor. Seu vice, Mike Pence, representoi o governo durante a cerimônia.

Biden estava acompanhado pela sua família e sua mulher Jill Biden.





A posse foi a mais segura da história e teve mais militares do que os EUA têm no Iraque e no Afeganistão. Havia receio diante dos últimos acontecimentos, qme que extremistas e apoiadores de Trump invadiram o Capitólio.





A cerimônia foi menor e teve apenas 1 mil convidados devido à pandemia de COVID-19.

Horas antes da posse Joe Biden anunciou o retorno dos EUA ao Acordo do Clima de Paris e à Organização Mundial da Saúde (OMS) e a revogação de diversas medidas de Trump.

Apoiadora do democrata, a cantora Lady Gaga cantou o hino americano durante a posse.

Quem é Joe Biden?

Biden volta à Casa Branca quatro anos depois de deixar a sede do governo norte-americano, como vice-presidente de Barack Obama. Com 78 anos, ele vai ser o mais idoso a assumir o cargo.

Pela manhã, Joe Biden assistiu a uma missa na Catedral de São Mateus, em Washington, acompanhado por líderes democratas e republicanos do Congresso.





Estava acompanhado da mulher, Jill Biden, pelos democratas Nancy Pelosi e Chuck Schumer, bem como pelos líderes republicanos Mitch McConnell e Kevin McCarthy.

