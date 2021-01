Bill Clinton é visto 'dormindo' na cerimônia de posse de Joe Biden

AM

Bill Clinton foi flagrado durante a transmissão da cerimônia de posse (foto: Redes Sociais/Reprodução) ex-presidente americano Bill Clinton foi flagrado dormindo durante o discurso de posse do presidente eleitoClinton estava de olhos fechados ou tirando um cochilo? foi flagrado dormindo durante o discurso de posse do presidente eleito democrata Joe Biden . O momento viralizou nas redes sociais e iniciou um debate:

“Estou arrepiada com o discurso de Biden, eu arrepiada e Bill Clinton dormindo”, brincou uma internauta. “O momento é histórico, mas o discurso é longo demais”, falou outro perfil.





Além de Bill Clinton, também estavam na posse os ex-presidentes Barack Obama e George W. Bush. O vice-presidente que deixa o cargo hoje, Mike Pence, também esteve presente.

Trump é o primeiro presidente em mais de 150 anos a faltar à posse do seu sucessor.

A posse foi a mais segura da história e teve mais militares do que os EUA têm no Iraque e no Afeganistão. Havia receio diante dos últimos acontecimentos, onde extremistas e apoiadores de Trump invadiram o Capitólio.





A cerimônia foi menor e teve apenas mil convidados devido à pandemia de COVID-19.



Veja os melhores comentários

O discurso do joe biden rolando e minha mãe rindo do bill clinton q tá dormindo sentado %u201Cele poderia ter colocado um óculos de sol p disfarçar, tá tão sol q ngm ia perceber%u201D %u2014 surtadah (@Piperina12) January 20, 2021

Passo mal com bill Clinton dormindo enquanto biden falava %u2014 Rebeca %uD83E%uDD0D #teamgottmik (@onlinerebecaa) January 20, 2021

Yo he visto a Bill Clinton que se quedaba dormido en el discurso de Biden ...

Mucha juerga anoche %uD83D%uDE02%uD83D%uDE02%uD83D%uDE02 pic.twitter.com/h5z1zs0ych %u2014 Ext.Monica (@MonicaExt) January 20, 2021

E o Bill Clinton dormindo pra caralho durante a cerimônia de posse de Biden %u2014 Majora (@Kadeirante) January 20, 2021