Trump reconhece que seu mandato terminou e pede 'transição em ordem'

Donald Trump reconheceu, nesta quinta-feira (7), que seu mandato está terminando e prometeu uma "transição em ordem", depois de o Congresso certificar a vitória eleitoral do democrata Joe Biden e após os violentos confrontos registrados no Capitólio em Washington.





"Embora esteja totalmente em desacordo com o resultado destas eleições - e os fatos me apoiam -, haverá uma transição em ordem em 20 de janeiro", declarou, em um comunicado. "Isso representa o fim de um dos melhores primeiros mandatos presidenciais e é apenas o início da nossa luta para devolver aos Estados Unidos sua grandeza", acrescentou.O Congresso dos Estados Unidos validou a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais nesta madrugada. Este é o último passo antes de sua posse em 20 de janeiro.O vice-presidente americano, o republicano Mike Pence, certificou o voto de 306 grandes eleitores a favor do candidato democrata, contra os 232 obtidos por Donald Trump, depois que partidários do presidente em final de mandato invadiram o Capitólio e semearam o caos durante horas, com o objetivo de impedir a validação destes resultados.