Congresso dos Estados Unidos confirma vitória de Joe Biden nas eleições

Os congressistas voltaram a se reunir na noite dessa quarta-feira para retomar o processo depois de uma pausa de várias horas devido à invasão do Capitólio por parte de apoiadores de Donald Trump que protestavam contra a derrota do republicano nas urnas.





Na reabertura da sessão, o vice-presidente Mike Pence lamentou "um dia obscuro" e condenou a violência dos manifestantes.









O vide-presidente Mike Pence e a presidente da Casa dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, leem a certificação dos votos do colégio eleitoral (foto: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP )

"Mesmo depois da violência e vandalismo sem precedentes neste Capitólio, os representantes eleitos do povo dos Estados Unidos se reúnem novamente neste mesmo dia para defender a Constituição", destacou Pence.









O líder dos republicanos no Senado, Mitch McConnell, afirmou na retomada da sessão que a Câmara "não se deixaria intimidar".





"Tentarão perturbar nossa democracia e falharam", declarou.





O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, afirmou que os atos desta quarta, provocados "pelas palavras, as mentiras" de Trump, deixarão "uma mancha que não será apagada facilmente".

O vice-presidente americano, o republicano, certificou o voto de 306 grandes eleitores a favor do candidato democrata, contra os 232 obtidos por Donald Trump, depois que partidários do presidente em final de mandato invadiram o Capitólio e semearam o caos durante horas, com o objetivo de impedir a validação destes resultados.