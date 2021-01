Apoiadores de Trump invadem o Congresso dos Estados Unidos; veja vídeos

Congresso foi cercado pelos apoiadores do presidente derrotado nas eleições (foto: Samuel Corum/Getty Images/AFP)

Seguidores do presidente Donald Trump cercaram e invadiram o Congresso dos Estados Unidos, nesta quarta-feira (6/1), no Centro de Washington. Eles se reuniram desde as primeiras horas do dia para fazer uma demonstração de força no dia em que o Parlamento confirmaria a derrota do candidato republicano para o democrata John Biden nas eleições de novembro. A sessão foi suspensa após a invasão.





manifestantes e garantiu que não aceitará a vitória de Joe Biden. "Nós nunca vamos desistir, nunca vamos admitir", disse o presidente aos apoiadores no Ellipse, parque perto da Casa Branca. "Nós vamos parar com o roubo (das eleições)", insistiu.



It took 159 years, but a mob marching behind a confederate flag has stormed the US Capitol. They are doing so on @realDonaldTrump%u2019s express orders. pic.twitter.com/Q9MnbT0emZ %u2014 Andrew Feinberg (@AndrewFeinberg) January 6, 2021

Trump discursou para os milhares dee garantiu que não aceitará a vitória de Joe Biden. "Nós nunca vamos desistir, nunca vamos admitir", disse o presidente aos apoiadores no Ellipse, parque perto da. "Nós vamos parar com o roubo (das eleições)", insistiu.





Katherine Caldwell, de 61 anos, e seu marido chegaram do Oregon para apoiar Donald Trump nesta empreitada. "Roubaram a eleição, tenho total certeza disso, disse a mulher, usando um chapéu branco de coubói e agitando uma bandeira vermelha com a frase "Trump é meu presidente".





Outros presentes levavam cartazes, nos quais se liam os dizeres "Parem o roubo", o grito de guerra daqueles que estão convencidos de que a eleição de 3 de novembro foi fraudada, apesar das negativas dos tribunais e de autoridades eleitorais.





No mês passado, o presidente tuitou que seus seguidores deveriam se reunir em Washington, para o que prometeu que seria um dia de protestos "selvagens". Grande parte do centro da capital foi murado, com estabelecimentos comerciais fechados pela pandemia e pelos temores de que se repita a violência que abalou a cidade durante as marchas por justiça racial no ano passado.



Mais da metade dos eleitores republicanos acredita que Trump venceu a corrida à Presidência, ou não tem certeza de quem venceu, de acordo com pesquisa realizada em dezembro por pesquisadores das principais universidades americanas, incluindo a Harvard.



Apoiadores a favor de Trump cercam Congresso dos Estados Unidos. Veja vídeo:https://t.co/ZricBKuFzW pic.twitter.com/kEVvskLGEx %u2014 Estado de Minas (@em_com) January 6, 2021

Mais da metade dos eleitoresacredita que Trump venceu a corrida à Presidência, ou não tem certeza de quem venceu, de acordo com pesquisa realizada em dezembro por pesquisadores das principais universidades americanas, incluindo a Harvard.





"Trump ganhou com folga. Há provas mais do que suficientes", acredita Matthew Woods, de 59, da Califórnia. Anthony Lima, também da Califórnia, disse que viajou para Washington porque queria ver o que estava acontecendo com seus próprios olhos.

"Muitas agências de notícias não nos dizem a verdade", criticou. "Estou aberto a acreditar que Joe Biden e Kamala Harris venceram a eleição. Só quero uma investigação", completou.