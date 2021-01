Seguindo os passos do Twitter, o Facebook suspendeu temporariamente a conta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quarta-feira, após um dia de violência na sede do Congresso, onde os apoiadores do republicano interromperam a certificação da vitória de Joe Biden.



"Determinamos duas violações de nossas regras na página do presidente Donald Trump que resultam em uma suspensão de 24 horas, o que significa que ele perdeu a capacidade de postar na plataforma durante este período", explicou a plataforma pelo Twitter.