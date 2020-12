'Não sou creche', diz avó que cobra R$ 60 para cuidar dos netos

Uma avó cobra cerca de R$ 60 para cuidar dos netos (foto: PixaBay/Reprodução) postagem de uma idosa viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (16/12). A avó, que mora na Nova Zelândia, virou alvo de debates após responder que cobrava cerca de R$ 60 por hora para cuidar dos netos de 1 ano. Umaviralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (16/12). A avó, que mora navirou alvo de debates após responder que cobrava cerca de R$ 60 por hora para cuidar dos netos de 1 ano.





“Minha filha tem 29 anos, tem um filho de 1 ano e vai voltar do trabalho em breve. Ela trabalha cinco dias por semana, cerca de sete, oito horas, e perguntou se eu poderia ficar de babá do seu filho dois ou três dias por semana”, disse a idosa. "Tenho minha vida, trabalho para mim mesma e acho que ela deveria entender que estou abrindo mão do meu tempo de trabalho”, completou.





A senhora ainda afirmou que muitas pessoas quando tomam conhecimento da situação passaram a chamá-la de “gananciosa e irracional”. Mas de acordo com ela, ter criado seus filhos já é o suficiente.





Nas redes sociais, os internautas abriram um debate sobre a situação. Alguns deles apontam a atitude da senhora como equivocada.