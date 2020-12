Alemanha diz que iniciará vacinação contra a covid-19 em 27 de dezembro

A Alemanha prevê iniciar sua campanha de vacinação contra a covid-19 em 27 de dezembro nas residências para idosos, informaram nesta quarta-feira, 16, as autoridades sanitárias.



"O ministro federal de Saúde, Jens Spahn, informou à Conferência de ministros da Saúde [regionais] da aprovação e distribuição da vacina da BioNTech. A data do início das vacinações contra o novo coronavírus está marcada para 27 de dezembro", informou o comunicado desta conferência.



Nesta quarta-feira, 16, a Alemanha registrou um nível recorde de mortes por coronavírus, enquanto entrava em um novo lockdown para tentar conter as infecções diárias. Lojas e escolas foram fechadas.



O país registrou 179,8 mortes por vírus a cada 100 mil habitantes nos últimos sete dias, alta significativa em relação ao índice de 149 por 100 mil habitantes relatados há uma semana pelo Instituto Robert Koch. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)