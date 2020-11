'Ganho facilmente a presidência com votos legais', diz Trump no Twitter

Trump em entrevista coletiva (foto: Brendan Smialowski / AFP)

(foto: Frederic J. BROWN/AFP - 26/10/20)

Pandemia de COVID-19 aumentou votação pelo correio ou antecipado, o que representa um desafio técnico, humano e também legal em milhares de jurisdições. Saiba o que pode dar errado na apuração dos votos nos EUA

O que muda para o Brasil? Vitória do democrata ou do republicano terá implicações sobre o aprofundamento das relações comerciais bilaterais entre os países, sobre a política externa brasileira e o posicionamento político ideológico de Jair Bolsonaro no âmbito internacional, avaliam especialistas em política externa.

dos, Donald, voltou a afirmar que ganha aà presidência do país com "votos legais". "EU GANHO facilmente a Presidência dos Estados Unidos com VOTOS LEGAIS", escreveu Trump, em sua conta oficial do, na madrugada desta sexta-feira, 6, enquanto a contagem de votos continua em andamento no país.Trump voltou a alegar também que os observadoresnão conseguiram realizar o seu trabalho de acompanhamento da apuração de votos em alguns centros eleitorais. "Não foi permitido aos OBSERVADORES, de alguma forma, a realização de seu trabalho e, portanto, os votos aceitos neste período devem ser considerados VOTOS ILEGAIS", disse Trump. "Ados Estados Unidos deve decidir!", concluiu o presidente norte-americano.O mandatário acusou, ainda, osde estarem manobrando para obter o controle do Senado norte-americano. "A presidência se torna ainda mais importante. Nós ganharemos!", disse Trump.Continuando a série de postagens, Trump atacou o próprio Twitter. "O Twitter está fora de controle", afirmou o presidente. A rede social vem marcando as mensagens de Trump com falsas alegações sobre o processo eleitoral como conteúdo que pode ter "informações incorretas" ou ser passível de contestação.Os 538 integrantes do chamado Colégio Eleitoral se reúnem nas respectivas capitais de seus estados a cada quatro anos após a eleição para designar o vencedor. Para vencer, um candidato à presidência deve obter a maioria absoluta dos votos do Colégio: 270. Saiba como funcionam os colégios eleitorais