'Ninguém vai tirar nossa democracia de nós', afirma Biden no Twitter

O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou no final da noite desta quinta-feira, 5, que "ninguém vai tirar" a democracia do povo americano. "Ninguém vai tirar nossa democracia de nós. Nem agora, nem nunca. Mantenha a fé, pessoal", escreveu Biden, na sua conta oficial do Twitter, enquanto a contagem de votos continua em andamento.



Mais cedo, numa sequência de tweets, Biden voltou a defender a contagem total dos votos. "O povo não será silenciado, intimidado ou se renderá. Cada voto deve ser contado", afirmou Biden, em referência a pronunciamento do presidente Donald Trump. "A América foi longe demais, travou muitas batalhas e suportou muito para permitir que isso acontecesse", acrescentou o democrata.