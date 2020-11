Eleições nos EUA: Biden tem 213 votos no colégio eleitoral contra 138 para Trump, diz imprensa

(foto: AFP)

O presidente republicano Donalde seu adversário, o democrata Joe Biden, disputam voto a voto para chegar - ou permanecer - na Casa Branca, com o fechamento gradual das seções em todos os Estados Unidos e tendo à frente uma longa noite de espera por resultados.

Os primeiros resultados, com base em projeções da imprensa americana, atribuem até o momento vitória a Trump em 19 estados, incluindo Indiana, Kentucky, Missouri, Tennessee e Virgínia Ocidental - estados em que ele venceu em 2016.

Biden venceu em 17 estados, incluindo seu reduto, Delaware, Nova York, com seus 29 votos ao Colégio Eleitoral, e, com 55, além do Distrito de Columbia, com apenas 3, mas com importância simbólica porque é onde fica a capital americana.

Até o momento, Biden tem 213 votos no colégio eleitoral contra um máximo de 138 para Trump, pois Nebraska divide seus votos com base no distrito congressional. São necessários 270 dos 538 votos no colégio eleitoral para se eleger presidente nos Estados Unidos.

As seções eleitorais começaram a fechar às 18h locais de Washington, DC (20h de Brasília), e uma hora depois no estado-chave da Geórgia e em outros cinco: Kentucky, Carolina do Sul, Vermont, Virgínia e Indiana.

As últimas fecharão à 01h local (03h de Brasília).

O nome do vencedor não será conhecido na noite desta terça, devido à grande quantidade de votos emitidos pelo correio e cuja contagem em alguns estados poderá demorar.

Observadores esperam que a corrida à Casa Branca acabe sendo definida em um punhado de estados considerados campos de batalha nestas eleições.

Além da Geórgia, poderão definir a eleição presidencial Pensilvânia, Flórida, Carolina do Sul, Arizona e Michigan.

Confira a seguir uma lista de estados conquistados por cada candidato e o número correspondente de votos no colégio eleitoral, com base em projeções da imprensa americana:

BIDEN (213)

Califórnia (55)

Colorado (9)

Connecticut (7)

Delaware (3)

Distrito de Columbia (3)

Havaí (4)

Illinois (20)

Maryland (10)

Massachusetts (11)

New Hampshire (4)

Nova Jersey (14)

Novo México (5)

Nova York (29)

Oregon (7)

Rhode Island (4)

Vermont (3)

Virgínia (13)

Washington (12)

TRUMP (138)*

Alabama (9)

Arkansas (6)

Carolina do Sul (9)

Dakota do Norte (3)

Dakota do Sul (3)

Idaho (4)

Indiana (11)

Kansas (6)

Kentucky (8)

Louisiana (8)

Mississípi (6)

Missouri (10)

Nebraska (4 ou 5)*

Ohio (18)

Oklahoma (7)

Tennessee (11)

Utah (6)

Virgínia Ocidental (5)

Wyoming (3)

* O estado de Nebraska divide seus cinco votos para o colégio eleitoral - dois eleitores são atribuídos com base na pluralidade dos eleitores do estado e os outros três são contemplados com base no distrito eleitoral. Biden poderia, eventualmente, remover ao menos um destes três eleitores.

Acompanhe a apuração nos EUA

Como funciona o Colégio Eleitoral?

Sistema eleitoral complexo é desafio





Pandemia de COVID-19 aumentou votação pelo correio ou antecipado, o que representa um desafio técnico, humano e também legal em milhares de jurisdições. Saiba o que pode dar errado na apuração dos votos nos EUA

Planos de governo de Trump e Biden





O que muda para o Brasil? Vitória do democrata ou do republicano terá implicações sobre o aprofundamento das relações comerciais bilaterais entre os países, sobre a política externa brasileira e o posicionamento político ideológico de Jair Bolsonaro no âmbito internacional, avaliam especialistas em política externa. Entenda o que muda para o Brasil Confira as principais propostas de governo de Trump e Biden para os Estados Unidos e o mundo neste infográfico interativo . Separamos oito assuntos-chave para mostrar quais são os projetos dos republicanos e dos democratas.

Os 538 integrantes do chamado Colégio Eleitoral se reúnem nas respectivas capitais de seus estados a cada quatro anos após a eleição para designar o vencedor. Para vencer, um candidato à presidência deve obter a maioria absoluta dos votos do Colégio: 270. Saiba como funcionam os colégios eleitorais